Aydın’ın Efeler ilçesinde asayiş ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yunus ekiplerince hafta sonu yapılan uygulamalarda Ovaeymir Mahallesi’nde İ.K. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, Ata Mahallesi’nde A.T. isimli şahıstan da 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs da yakalandı. Çestepe Mahallesi’nde ise durdurulan İ.Ş. isimli şüpheli şahısın üzerinde 2.90 gram metamfetamin olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan 2 günlük çalışmalar kapsamında ise 1 adet çalıntı motosiklet yakalanarak sahibine teslim edildi.