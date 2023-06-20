Geleceğin şampiyon sporcularını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Aydın genelinde 7 bin 726 öğrencinin yetenek taraması yapıldı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da uygulanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Aydın’da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Program çerçevesinde Aydın’daki okullarda 3. sınıf öğrencilerinin sportif yetenekleri belirlendi. Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı dahilinde 4 Nisan – 12 Haziran tarihleri arasında 17 ilçede bulunan 12 bin 984 3. sınıf öğrencisi arasından 7 bin 726 öğrencinin taraması yapıldı. Uzman antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirilen yetenek taraması, öğrencilerin çeşitli spor aktivitelerindeki performansları, fiziksel becerileri ve potansiyelleri değerlendirildi.

Taramalar, öğrencilerin spora olan ilgilerini ve kabiliyetlerini keşfetmek, uygun spor dallarına yönlendirmek ve yetenekli öğrencilere ileri seviye eğitim ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Gelecekteki potansiyel sporcuları tespit etmek, yeteneklerini geliştirmek ve başarılı sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak için önemli bir fırsat sunan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı’nın 2022-2023 sezonu ise başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tamamlanan çalışma hakkında konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, önümüzdeki yıllarda da binlerce öğrencinin yeteneklerini keşfetmeye devam edecek” dedi.