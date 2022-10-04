Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında farklı tarihlerdeki operasyonlarda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 63 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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