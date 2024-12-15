Aydın’ın Efeler ve Koçarlı ilçelerinde eğitim gören 62 öğrenciye, jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde öğrencilere yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Trafik Jandarması ekipleri, Efeler Örsdemir Balkan İlkokulu ve Koçarlı Akmescit İlkokulu’ndaki toplam 62 öğrenci ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere "Önce Yaya" eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca eğitim sonunda öğrencilere ’Jandarma’ çizgi filmi izletildi. Trafik kültürünün oluşturulması hedefiyle eğitimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.