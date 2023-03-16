Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; 55 kilo 341 gram esrar, 4 kilo 986 gram metamfetamin, bin 418 adet kök kenevir, 722 gram kenevir tohumu, 149 gram skunk ve tohumu, 676 adet lyrica, 806 adet psikotrop tablet, 83 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ile 320 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili çalışmaların devam edeceği öğrenildi.