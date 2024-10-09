Aydın’da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 günde 153 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken 30 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 18 bin 738 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 153 şahıs yakalanırken, 56 şahıs tutuklandı. Ayrıca faili meçhul 20 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Yapılan aramalarda ise 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 101 adet tabanca namlusu, 105 adet şarjör, 116 adet fişek, 465 gram uyuşturucu madde, 389 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 24 bin 858 araç ve motosiklet sorgulanırken, 208 araç trafikten men edildi, 6 bin 203 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.