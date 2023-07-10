Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen 831 operasyonda gözaltına alınan 903 şüpheliden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri son 6 ay içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla göz doldurdu. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 831 operasyon düzelendi. Operasyonlarda yakalanan 903 şüpheliden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından belirtilen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 46 kilo 548 kilogram kubar esrar, 3 kilo 659 gram metamfetamin, 230 gram skunk, 6 bin 344 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 230 gram haşhaş, 8 bin 340 adet kök kenevir, 173 adet extacy, 186 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.