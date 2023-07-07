Aydın’da jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik son 6 ayda 107 operasyon düzenlenirken, toplamda 107 terör şüphelisi yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik 107 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 107 terör şüphelisinden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.