Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Kuşadası ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Kuşadası ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, fuhuş yapan, fuhuş için yer temininde bulunan ve fuhşa aracılık yapan şahısların yakalanması amacıyla Kuşadası ilçesindeki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; cinsel içerikli materyaller ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.