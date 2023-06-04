Aydın’da 2023 yılının ilk 6 ayında toplam 13 bin 713 ton atık kağıt geri dönüştürüldü.

Çevre sorunlarının önüne geçmek ve atıkların geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalar titizlikle devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2023 yılı Nisan ayı sonu itibariyle geri dönüşüm verilerini açıkladı. Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 2023 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle Aydın genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları, OSB, liman, eğitim kurumları, akaryakıt istasyonları, konaklama tesisleri olmak üzere toplamda 2 bin 888 adet Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi. Ayrıca son 5 ayda ilgili yönetmelikte istenen “Atıkların kaynağında ayrı toplanması sistemi” çerçevesinde il genelinde kamu kurum ve kuruluşlardan 13 bin 713 ton atık kağıt, 4 bin 27 ton atık plastik, 41 ton atık pil, 54 ton elektrikli ve elektronik atık, 6 bin 419 ton atık cam, 6 bin 448 ton atık metal, 287 ton atık nebati yağ, 107 ton atık motor yağı toplanarak geri dönüştürüldü. Gerçekleştirilen geri dönüşüm sayesinde ise 42 bin 28 metreküp depolama alanı tasarrufu, 37 milyon 694 bin 514 kilowatt saat enerji tasarrufu, 195 bin 96 litre biyodizel üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca 149 bin 697 adet ağacın da kesilmesi önlendi.

Aydın genelinde eğitim ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Aksoy; “Valiliğimizce, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal kaynakları ve zenginliklerinin muhafazası ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çevre denetimi ve eğitimi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilimizde önemli çalışmalar yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir. Bütün bu çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir” dedi.