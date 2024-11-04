Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 2 farklı operasyonda toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İlk olarak Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) yakalandı. Bir diğer operasyonda ise . Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarılıp, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan toplam 49 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Bir göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.