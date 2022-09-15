Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 1 lastik bot ve 1 can salı içerisindeki toplam 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.