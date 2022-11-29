Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Efeler’de 7’nci Kitap Kafe kapılarını açmak için gün sayıyor Efeler’de 7’nci Kitap Kafe kapılarını açmak için gün sayıyor

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarılırken bir diğer operasyonda ise 7 düzensiz göçmen yakalandı. Didim ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.