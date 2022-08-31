Kuşadası Körfezi’nde 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kuşadası Körfezi’nde 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.5 büyüklüğündeki depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası’nın 17,25 kilometre açığında saat 17.02 sıralarında 6,70 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Kuşadası’nda hissedildi.