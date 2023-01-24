Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 420 ilk ve ortaokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 420 ilk ve ortaokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Çine ilçesi Evciler İlk ve Ortaokulu, Kuşadası ilçesi Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu, Yeniköy İlkokulu, Söke ilçesi Ağaçlı İlkokulu ve anaokulunda, Nazilli ilçesi Pirlibey Ortaokulu, Karacasu ilçesi Alemler İlk ve Ortaokulu, Yenice İlk ve Ortaokulu ve Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi İlköğretim Okulu’nda eğitim gören toplam 420 öğrenciye ile 5 öğretmene trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri ) konularında eğitim verildi. Etkinlikler sonunda çocuklara şapka, düdük, boyama kitabı ve dergi hediye edildi.