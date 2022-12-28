İl Müftüsü Güneş, öğrencileri tebrik ederek emeği geçen Kur’an kursu öğreticilerine ve velilere teşekkür etti.

Kur’an’a geçen öğrenciler için ’Kur’an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi’ düzenlendi.Miniklerin sevincini paylaşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “4-6 yaş dönemi, eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu dönem öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’in ahlakıyla ahlaklanmaları açısından önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.