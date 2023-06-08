Aydın’ın Çine İlçesinde Çine İlçe Müftülüğü Yunus Emre 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri 10. yıl çerçevesinde mezunlar buluşması gerçekleştirdi.

Yıl sonu etkinliğine katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, minik öğrencileri tebrik etti. İl Müftüsü Güneş, "10 yıl önce çocuklarımızın Allah’ı ve Hz. Peygamberi sevgi temelli tanımaları, İslami değerleri fark etmeleri ve Kur’an-ı Kerim-i kendi seviyelerine uygun, sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi ile öğrenebilmek için oluşturulan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarımıza halkımızın ilgisi her yıl artarak devam ediyor. Bizlere bu gururu yaşatan başta öğrencilerimiz olmak üzere öğreticilerimize, velilerimize ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Programda 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri; Kur’an-ı Kerim, şiir, ilahi ve marşlar okuyarak, çeşitli oyun ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdi. Mezuniyet programına Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.