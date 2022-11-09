Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve 3 şahıs ele geçirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve 3 şahıs ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, yakalanan bir göçmen kaçakçısı ile üç şahıs hakkında adli ilmelerin devam ettiği öğrenildi.