Aydın’da jandarma ekipleri tarafından hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 38 şahıs yakalandı.

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Aydın’da da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri 2 gün içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda; 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 13, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 ile 14 ifadeye yönelik aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan 38 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 4, hırsızlık suçundan 3, silahla tehdit suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 1, cinsel istismar suçundan 1 ve diğer suçlardan 27 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: iha