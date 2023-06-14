Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 37 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Koçarlı ilçesi Bıyıklı İlkokulu ve Çulhalar Mahallesi yolunda, Karacasu ilçesi Atabey Mahallesi’nde bulunan okulda eğitim gören 37 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verildi. Ayrıca faaliyet esnasında 13 okul servisi ve sürücüleri kontrol edilerek uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.