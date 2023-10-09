Aralarında Aydın’ında bulunduğu 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Aydın’da 36 zehir taciri yakalanırken 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir tacirinin daha yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 1,5 kilogram skunk, 36 zehir tacirinin yakalandığı öğrenildi.