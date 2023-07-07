Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da LGS’de tercih dönemine girilirken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki tüm okullarda toplam 357 LGS tercih danışmanlığı komisyonu kuruldu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte ülke genelinde birçok gencin de tercih maratonu başladı. Ülke genelinde 1 milyon 30 bin 195, Aydın’da ise 13 bin 717 öğrencinin ter döktüğü LGS sonrasında bir çok öğrenci istediği liseyi kazanabilme umuduyla tercihlerini yaparken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde de öğrencilere profesyonel destek sağlamak amacıyla LGS Tercih Danışmanlığı Komisyonu kuruldu. İl genelindeki tüm okullarda kurulan toplam 357 LGS tercih danışmanlığı komisyonu, hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “2023 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında sonuçların belli olmasının ardından öğrencilerimizin bir üst öğrenim kurumlarına geçişlerinde profesyonel destek sağlamak amacıyla ilimiz genelinde tüm ilçelerimizde okullar bünyesinde ve Rehberlik Araştırma Merkezleri’mizde toplam 357 LGS tercih danışmanlığı komisyonu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurularak öğrencilerimize ve velilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Konuyla ilgili tüm çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlanan kılavuza göre yürütülmektedir. Bu çerçevede LGS tercih danışmanlığı hizmetleri başlamıştır. Tercih Danışmanlığı hizmetleri Rehber Öğretmen Psikolojik Danışmanı bulunan ortaokullarımızda okul Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışmanı tarafından, Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışmanı bulunmayan okullarımızda ise Rehberlik Araştırma Merkezleri personelleri tarafından 19 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecektir. Tüm bu çalışmalar öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve beklentileri çerçevesinde en doğru tercihi yapabilmeleri amacıyla Rehber Öğretmenlerimiz Psikolojik Danışmanlarımız tarafından profesyonel bir şekilde öğrenci ve velilerimizin hizmetine sunulmaktadır” ifadeleri yer aldı.