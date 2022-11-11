Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’da Ticaret Odası ile Borsa ’Birlik’ mesajı verdi

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