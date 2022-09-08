Aydın’da bu yıl 35.’si kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘İlin Ahisi’ İsmail Gülcan, ‘İlin Kalfası’ Ali Mehmet Gel ve ‘İlin Çırağı’ Alihan Kaplan düzenlenen törenle ödüllendirilecek.

Aydın’da bu yıl 35.’si kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘İlin Ahisi’ İsmail Gülcan, ‘İlin Kalfası’ Ali Mehmet Gel ve ‘İlin Çırağı’ Alihan Kaplan düzenlenen törenle ödüllendirilecek.

Aydın’da 12-18 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirilecek. Kentteki etkinlikler, 12 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Valilik binası önündeki tören alanında gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan törende Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Atatürk abidesine çelenk sunacak.

Törenin ardından İl Kutlama Komitesi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret edecek. Vali Hüseyin Aksoy tarafından “İlin Ahisi” seçilen İsmail Gülcan’a ödülleri verilerek şed kuşatma töreni yapılacak. Daha sonra Aydın’da “İlin Kalfası” seçilen Ali Mehmet Gel’e ve “İlin Çırağı” seçilen Alihan Kaplan’a ödülleri verilecek.

Kutlama törenleri ile ilgili Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği gereğince, ilimizde 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında “Ahilik Haftası” kutlamaları gerçekleştirilecektir. 35. Ahilik Haftası Kutlamaları, Kutlama Komitesinin hazırlamış olduğu program çerçevesinde, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü, İl Kutlama Komitesi tarafından saat 10:00’da Valilik tören alanında Atatürk abidesine çelenk sunumu ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması töreninin yapılması, saat 10:30’da Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi üyeleri tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ziyaret edilmesi, Vali Hüseyin Aksoy tarafından “İlin Ahisi” ödülünün “İlin Ahisi” seçilen İsmail Gülcan’a verilmesi ve Şed kuşatılması sonrasında ilimizde “İlin Kalfası” seçilen Ali Mehmet Gel’e ve “İlin Çırağı” seçilen Alihan Kaplan’a ödülleri verilecek. 13 Eylül 2022 Salı günü saat 14:00’de Çine İlçesi Eski Çine Mahallesi’nde Gazi Ahmet Camisi ve Ahi Şeyhleri Ahi Bayram ve Ahi İbrahim Türbeleri ziyaret edilecek. 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleriyle birlikte Efeler ilçesi çarşı esnafları ziyaret edilecek. 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleriyle birlikte Efeler ilçesi küçük sanayi sitelerindeki esnaflar ziyaret edilecek. 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00’den itibaren Efeler İlçesi Bey Camii yanında, S.S. Aydın Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından lokma ikramı yapılacak” ifadeleri yer aldı.