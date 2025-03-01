Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan iki günlük çalışmalarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 34 aranan şahıs arasında dolandırıcılık suçundan 4 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, cinsel suçlardan 3 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 19 şahıs bulunurken, gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.