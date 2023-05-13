Aydın’ın beş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 330 traktör sürücüsüne Rops ve Reflektör kullanımı hakkında eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Traktör sürücülerine yönelik “Rops /Reflektör” eğitimi faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde Bozdoğan Haydere, Sırma, Olukbası, Koyuncular ve Altıntaş, Didim Akyeniköy, Kuyucak Kurtuluş, Karacasu Cumhuriyet Meydanı’nda, Söke Çalışlı mahallelerinde toplam 330 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rops (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece-gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.