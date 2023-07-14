Aydın’da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” çerçevesinde bugüne kadar il genelinde 323 bin 817 kadına eğitim verildi. Projeye destek veren sağlık çalışanlarına düzenlenen törenle Vali Aksoy tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde verilen eğitimler hız kesmiyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen projede ildeki 15-69 yaş arası toplam 417 bin 410 kadına, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konularında eğitim verilerek, farkındalık oluşturulması hedeflenirken Aydın’da 2 yılda hedef nüfusun yüzde 78’lik kısmına ulaşıldı. Karacasu ilçesi ise hedef kitlenin yüzde 100’üne ulaşılan ilk ilçe oldu.

Bu proje için, Aydın’ın tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelerden toplam eğitim ekibi oluşturuldu. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un katılımları ile ilk etapta Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilip il genelinde proje çalışmaları başlatıldı. Eğitim ekipleri tarafından, proje çalışmalarının başlatıldığı 2021 tarihinden bu güne kadar toplam 323 bin 817 kadınımıza eğitim verildi. Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü son iki yılda kanser taramalarında artış görülürken 2022-2023 yıllarından meme kanseri 5.3 kat, rahim ağzı kanseri 3.6 kat, kalın bağırsak kanseri 8.8 kat kanser taramasında artış oldu.

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’nde 17 aylık çalışma dönemi geride kalırken projede görev alarak çalışmalara destek sağlayan sağlık ekiplerine, Aydın YİKOB Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi. Toplantıya Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlıkçıların projenin bir parçası olmasından onur duyduğunu belirtti. Vali Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, projede görev alan tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Aksoy ise kadın sağlığı projesinin Aydın’da önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “İlk valilik görevinde bulunduğu Muğla’da özellikle kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı ve kanser türlerinde ilk sıralarda yer alan meme kanseri konusunda onları bilinçlendirmek adına ne yapabiliriz diyerek bu projeyi başlatmıştık. Daha sonra Mersin, Samsun, Diyarbakır ve Kocaeli’nde de aynı projeyi uygulamaya koyduk ve her ilde farklı bir takım ek bilgiler ilave ederek bugün bu noktaya kadar proje daha da gelişti. Özellikle meme kanseri veya diğer kanser türleriyle ilişkili olarak kadınlarımıza bilgi vermek oldukça önemli ancak kadınlarımızı bir araya getirmişken onları bilgilendirmişken birçok konuyu da onlarla paylaşmak ihtiyacı da ortaya çıktı. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı en önemli hususlardan biri de kadına yönelik şiddet. Kadınların şiddete maruz kaldığında nereye başvuracakları konusunda bilinçlendirme adına bu programımıza bu konuyu da ekledik. Kadın nerdeyse görevli personelimiz oraya gitti. Büyük özveriyle bu proje gerçekleşti, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir dönemde bu proje tamamlanacak. Ancak projeyi sürdürmek hedefimiz olacak” dedi.