Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.