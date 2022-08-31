Aydın’da, Vali Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

Aydın’da, Vali Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından Vali Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi. DSİ Misafirhanesi’nde düzenlenen resepsiyonda Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, davetlileri karşıladı. Vali Aksoy ve eşi resepsiyon boyunca davetliler ile birlikte yakından ilgilenirken, resepsiyonda 30 Ağustos Zaferi’nin anısına pasta kesilerek zeybek gösterisi sunuldu. Aydın Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile kurum ve daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.