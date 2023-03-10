Aydın’ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi merkezli, Köşk ve Nazilli ilçelerinde H.İ.S, S.Ö. ve B.İ. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin bu zamana kadar birçok şahsa değişik zamanlarda uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Baskında yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden H.İ.S. uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.