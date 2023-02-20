Aydın’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlaması ile birlikte 189 bin 637 öğrenci ile birlikte, deprem bölgesinden nakilleri yapılan 3 bin öğrenci de ders başı yaptı.

Aydın’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlaması ile birlikte 189 bin 637 öğrenci ile birlikte, deprem bölgesinden nakilleri yapılan 3 bin öğrenci de ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 20 Ocak’ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat’ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat’a kadar ara verilmişti.

Bugün depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler başı yaptı. Aydın’da da 189 bin 637 öğrenci yarıyıl tatilinin ardından okullarına kavuştu.

“3 bin depremzede öğrenci Aydın’da ders başı yaptı”

Deprem bölgesinden Aydın’a gelen ve ildeki okullara nakilleri yapılan depremzede öğrenciler de ders başı yaptı. Şu ana kadar okullarda oluşturulan nakil kayıt bürolarında, 3 bin depremzede öğrencinin kaydının yapıldığı öğrenildi.