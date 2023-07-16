Aydın’ın Söke ve Kuyucak ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde 2 farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunan H.Ç., Söke ilçesinde "uyuşturucu" suçtan aranan ve hakkında toplam 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.K. ve Kuyucak ilçesinde "uyuşturucu" suçtan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahıslar, JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.