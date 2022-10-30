Aydın’da, Vali Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

Aydın’da, Vali Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından Vali Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi. Efeler’deki bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy davetlileri karşıladı. Vali Aksoy ve eşi resepsiyon boyunca davetliler ile birlikte yakından ilgilenirken, resepsiyonda Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı anısına pasta kesilerek zeybek gösterisi sunuldu. Resepsiyona Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile kurum ve daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.