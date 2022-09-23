Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.