Aydın’ın Didim ve Çine ilçelerinde 249 öğrenciye jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim Akbük Mahallesi’nde Cemal Ergenekon ve Nurullah Kocabıyık İlkokulu’nda ve Çine Akçaova İlkokulu’nda eğitim gören toplam 249 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimde Trafik Dedektifi projesi çerçevesinde genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.