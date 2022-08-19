Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda; tasarlayarak öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezası olan H.A., hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay cezası olan M.B. ve hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay cezası olan S.K. adlı şahıslar yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.