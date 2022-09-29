Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4507) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek, olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) daha görevlendirilerek hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.