23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın’da düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından, hava muhalefeti nedeniyle kutlamalara Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda devam edildi.

Saygın duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptı. Okumuş konuşmasında, “Tüm zorlu süreçlerde bizleri bir araya getiren manevi değerlerimiz var. Bugün burada toplandığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1920 yılında yine ülkemizin çok zorlu bir süreci sonunda meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kazandırılmıştır. Zor şartlar altında elde edilen bağımsızlığımız aynı zamanda en büyük gururumuz olmuştur” dedi.

Program “Çocuk Gözüyle 23 Nisan” konulu şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Hüseyin Aksoy tarafından ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından halk oyunu gösterisi ile program sona erdi. Çeşitli okulların öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi ve gösterilerin sunumunun ise havanın yağışlı olmasından dolayı yarın Adnan Menderes Stadyumu’nda saat 14.00’te gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kutlama programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.