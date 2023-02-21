Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü depremzedelere psikososyal destek sağlıyor

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü depremzedelere psikososyal destek sağlıyor

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