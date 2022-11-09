Organ bağışının önemi her geçen gün artarken, Aydın genelinde 222 hasta nakil bekliyor. İl genelinde son 9 yılda 21 bin 109 kişi organ bağışında bulunurken, Aydın en fazla bağış yapılan 7. il oldu.

Organ bağışının önemi her geçen gün artarken, Aydın genelinde 222 hasta nakil bekliyor. İl genelinde son 9 yılda 21 bin 109 kişi organ bağışında bulunurken, Aydın en fazla bağış yapılan 7. il oldu.

Her yıl, tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan binlerce kişi nakil beklerken, hayatını kaybediyor veya cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalışıyor. Gün geçtikçe önemini bir kez daha ortaya koyan organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Aydın genelinde de farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarda organ bağışı bilincinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılırken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da 205 böbrek nakli,17 karaciğer nakli olmak üzere toplam 222 hasta organ nakli bekliyor.

İl genelinde 2013 yılından bu yana toplam 21 bin 109 kişi organ bağışında bulundu. Organ bağışında Türkiye genelinde 7. sırada alan Aydın’da 2010 yılından bu yana 351 kişi beyin ölümü sebebiyle hayatını kaybederken bunların 123’ünün aile izni ile organları bağışlandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Aydın genelinde organ bağışları yapılsa da yeterli olmadığına dikkat çekilerek nakil bekleyen hastalara umut olunması çağrısı yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimizde etkinlikler Organ Bağışı Haftası ile sınırlı kalmayıp yıl boyunca sürdürülmektedir. Bu yıl için hedefimiz 2021 yılında alınan 503 bağış sayısını iki katına çıkarmaktır. Şu ana kadar aldığımız veriler bu doğrultuda ilerlediğimizi göstermektedir. Ülkemizde en çok yapılan organ nakillerinin 2021 yılındaki sayılarına bakıldığında bugün itibariyle ilimizde 205 böbrek nakli bekleyen hasta varken, 39 hastaya nakil yapıldığı, 17 karaciğer nakli bekleyen hasta varken, 24 hastaya nakil yapıldığı görülmektedir. Bu durum organ bağışı konusunda toplum farkındalığının ve duyarlılığın çok düşük olduğunu göstermektedir. 2010 yılından bugüne kadar ilimizde gerçekleşen beyin ölümü sayısı 351 iken aile izni sayısı 123’tür. Bu rakamlar bize beyin ölümü sayıları ile aile izni arasındaki farkın büyüklüğünü, yani aile izninin önemini göstermektedir. Diğer bir anlatımla, bir tarafta sağlam organların toprak olduğunu, bir tarafta ise nakil bekleyen hastaların nakil beklerken hayatlarını kaybettiğini ya da cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalıştıklarını göstermektedir. Nakil sayısı bakımından Avrupa’da üst sıralarda yer alan ülkemizde, nakillerin büyük çoğunluğu canlıdan gerçekleştirilmektedir. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa’da yüzde 85-96 olup, bu oran ülkemizde de Avrupa ile eşdeğer durumdadır. İlimizde 2013 yılından bugüne kadar 21 bin 780 kişi organ bağışında bulunmuştur ve Türkiye sıralamasına bakıldığında 7. sırada yer almaktadır” ifadeleri yer aldı.

Organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında ise “2013 yılından itibaren, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 bin 123 bağış, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından 2 bin 292 bağış, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 bin 272 bağış, Didim Devlet Hastanesi tarafından 2 bin 204 bağış kaydı yapılmıştır. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki destek olmakta yaşamak kadar güzel bir duygudur” ifadelerine yer verildi.