Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 220 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız kesmeden devam ederken Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kaskımla güvendeyim, Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın ve Trafik Dedektifleri" projeleri çerçevesinde Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde eğitim verdi. Karacasu Şehitleri Ortaokulu’ndan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyarete gelen öğrenciler ile Koçarlı Yeniköy İlk ve Ortaokulu, Köşk Başçayır Mahallesi, Kuyucak Gencelli İlk ve Ortaokulunda, Nazilli Esenköy İlkokulu’nda eğitim gören toplam 220 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verildi. Ayrıca faaliyet esnasında 31 okul servisi ve sürücüleri kontrol edilerek uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.