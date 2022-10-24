Aydın Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 22 erkek öğrenci için ’Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenlendi.

Aydın Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 22 erkek öğrenci için ’Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenlendi.

Efeler ilçesi Yavuz Sultan Selim Camii’nde gerçekleştirilen icazet merasimi, Umurlu Bölge Yatılı Kur’an Kursu Öğreticisi Kurra Hafız Sedat Kurt’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açış konuşmasını yapan Efeler İlçe Müftü Vekili Adem Sakarya, Kur’an Kursunun açılışından bugüne kadar geçen süreci anlattı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi ve Reisül Kurra Vekili Salih Akyüz, Ankara Ahmed Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi M. Mansur Sağır ve İzmir Hacı Mustafa Gültekin Camii İmam Hatibi Ahmet Yüksel Kur’an-ı Kerim tilaveti icra etti.

Tilavetin ardından söz alan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, hafızlığın öneminden bahsetti. Hafızları yetiştiren anne babalarına, hocalarına ve hafızlık sürecinden itibaren emeği geçen herkese teşekkür edip, hafızları tebrik etti.

Programa teşrif eden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da, "Hafızlık peygamber mirasıdır. Herkese nasip olmayacak bir şereftir. Bu gibi icazet merasimleri ve Kur’an-ı Kerim ziyafetleri o memleketin bereketi ve şerefidir. Kur’an Kurslarımıza olan talep ve kurslarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplam 22 öğrencinin ’hafızlık belgesi’ aldığı tören, hafız öğrencilerin kısa sureleri okuması ve icazet merasimine başkanlık eden Reisül Kurra Vekili Salih Akyüz’ün duası ile tamamlandı.

Tören sonunda İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi hafız annelerine bir konuşma yaparak hediye takdim etti. Hafızlara belgeleri ve çeşitli hediyeler verilirken katılımcılara da ikramda bulunuldu.