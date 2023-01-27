Aydın’da güvenlik güçleri meydana gelen 3 bin 728 narkotik olayının yüzde 99’unu aydınlatırken, olaylarda bir önceki yıla oranla yüzde 7 oranında azalma görüldü.

Aydın’da güvenlik güçleri meydana gelen 3 bin 728 narkotik olayının yüzde 99’unu aydınlatırken, olaylarda bir önceki yıla oranla yüzde 7 oranında azalma görüldü.

Aydın Valiliği koordinesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, narkotik suçlarla mücadelede uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için il genelinde yaptığı operasyonlarla 2022 yılında büyük başarı kaydetti. Uyuşturucu ile mücadelede 2022 yılında 3 bin 728 olay meydana gelirken, bu oran bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında azalma gösterdi. Meydana gelen olayların yüzde 99’u aydınlatıldı.

“Aydın’da uyuşturucuyla mücadele eğitimleri sürüyor”

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerince, uyuşturucu kullanımını önlemek amacı ile madde, uyuşturucu madde çeşitleri, yapılması gerekenler konularında vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler devam ediyor. Yürütülmekte olan ‘NarkoRehber’, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’, ‘Narko Gençlik’, ‘NarkoNokta’ projeleri çerçevesinde toplamda 568 eğitim faaliyeti düzenlenerek, 66 bin 977 kişiye ulaşıldı.

“5 bin 111 şüpheli gözaltına alındı, 333’ü tutuklandı”

Aydın’da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, 2022 yılında 5 bin 111 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 333’ü tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından yakalanan şüpheli sayısı 4 bin 085, tutuklanan kişi sayısı 251 oldu. Aydın İl Jandarma narkotik ekiplerimizce yakalanan şüpheli sayısı 1026, tutuklanan kişi sayısı ise 82 olarak kaydedildi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

“Aydın’da narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor”

Yapılan operasyonlar ve denetimler sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri tarafından, 2022 yılı içerisinde 78 bin 080,16 gram skunk, 57 bin 945 gram esrar, 44 bin 690,59 gram metamfetamin, 3 bin 372 kenevir bitkisi (kök), 1279,43 gram eroin, 1903,74 gram kokain, 9 bin 106,5 sentetik ecza (adet), 1500 haşhaş (kök), 995 kenevir tohumu, 514 lyrica, 258 adet extacy, 12 bonzai ele geçirildi. Bir önceki yıla göre sentetik kannobinoid yüzde 34, metamfetamin ise yüzde 15 oranında azalma gösterdi.

Aydın’da narkotik suçlarla mücadelede uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için zehir satmaya çalışan tacirlere yönelik olarak operasyonların düzenlenmeye devam edeceği öğrenildi.