Aydın’da engelli bireylere ve ailelerine yönelik son 20 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 1 milyar 697 milyon 465 TL engelli evde bakım ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın’da engelli birey ve onların bakımını sağlayan ailelerine yönelik son 20 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 1 milyar 697 milyon 465 TL engelli evde bakım ödemesi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu bir birey olarak katılımlarının sağlanması konusunda bakanlığımızın her alanda olduğu engellilerimize desteklerini eksiltmeyerek 20 yılda Aydın iline 1 milyar 697 milyon 465 bin 385,09 TL ödeme gerçekleştirmiştir” ifadeleri yer aldı.