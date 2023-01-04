Aydın’da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 20 anasınıfı öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın’da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 20 anasınıfı öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, Dalama Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kemer Mahallesi’nde bulunan trafik parkına gelen 20 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 20 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.

Gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Karademir de trafik ekipleri ile birlikte öğrencilere eşlik ederek, yaya üstünlüğü gibi uygulanan senaryolarda rol aldı.