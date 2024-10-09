Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ‘’2.Ulusal Kadına Şiddet Karikatür Yarışması’’ düzenleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadına yönelik şiddetin Türkiye genelinde ciddi bir sosyal sorun olduğunu belirterek, bu tür farkındalık oluşturan etkinliklerle toplumsal bilinci artırmanın önemli olduğunu vurguladı. Çerçioğlu; “Kadına karşı şiddetin her türlüsüne dur demek zorundayız. Yarışmamız, bu konuda sanatın gücünü kullanarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefliyor” dedi.

Başkan Çerçioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelede sanatın güçlü bir araç olduğunu vurgularken, herkesi yarışmaya katılmaya davet etti. Çerçioğlu; “Kadına yönelik şiddete karşı sanatın etkili bir dil olduğuna inanıyoruz. Bu yarışma, şiddetin karşısında duran çizgilerin sesi olacak. Tüm sanatçıları ve karikatüristleri, bu mücadeleye eserleriyle katkı sağlamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Eserler, 11 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek, jüri değerlendirmesi ise 13 Kasım Çarşamba günü yapılacak. 18 yaşından büyük bütün vatandaşların katılabileceği yarışmanın sonuçları ise 15 Kasım Cuma günü kamuoyuna duyurulacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesini ziyaret ederek katılım şartlarını öğrenebilecek.