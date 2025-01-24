Aydın’ın Köşk ilçesinde 2 araç içerisinde bidonlara doldurulmuş toplam 2 bin 940 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Emniyet Amirliği ekipleri koordinesinde tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan ortak çalışmalar sonucunda iki araç içerisinde 3 adet plastik bidon içerisinde 2 bin 380 litre ve 35 adet 16 litrelik tenekelere doldurulmuş 560 litre olmak üzere toplamda 2 bin 940 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce iki şahsa toplam 153 bin TL idari para cezası uygulandı.