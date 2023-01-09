Aydın il genelinde devlet pansiyonlarında kalan 2 bin 647 öğrenciye sabah, öğlen ve akşam olmak üzere kaliteli beslenme imkanı sunuluyor.

Aydın il genelinde devlet pansiyonlarında kalan 2 bin 647 öğrenciye sabah, öğlen ve akşam olmak üzere kaliteli beslenme imkanı sunuluyor.

Aydın’da devlet pansiyonlarında kalan öğrencilere verilen beslenme hizmeti titizlikle yürütülüyor. Aydın genelinde 30 pansiyonda kalan toplam 2 bin 647 öğrenciye en az sekiz çeşit olmak üzere açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam öğünlerinde en az dört çeşit yemek verilmekte ve ayrıca en az iki çeşit olmak üzere ara öğün veriliyor. Öğrencilere verilecek olan öğünlere ilişkin menüler, Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi” referans alınarak hazırlanıyor. Yemek hizmetlerinin kaliteli, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun olarak yürütülmesine dikkat edilirken, hazırlanan yemek menüleri her ay düzenli olarak okulların resmi web sitesinde yayınlanıyor.

Pansiyonlarda kalan öğrencilerin yanı sıra taşıma içerisinde olan toplam 16 bin 552 öğrenci ile okul öncesinde eğitim gören 377 öğrenciye de bir öğün ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. Verilen tüm yemekler günlük çıkarken, sıcak olarak öğrencilere ulaşıyor. Toplam 19 bin 576 öğrenci, okullarında hijyenik koşullarda gelişim düzeylerine uygun olarak düzenlenen menülerle sağlıklı şekilde besleniyor.

Bakanlık tarafından gönderilen ilgili ödenekler okul pansiyon hesaplarına aktarılırken, tamamı öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmeleri için harcanıyor. Son olarak Aydın Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda kalan öğrencilerle öğle yemeğinde buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yemekte aynı zamanda öğrencilerle sohbet etme fırsatı da buldu. Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’a pansiyon ortamından duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.