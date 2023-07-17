Aydın’da yılın ilk 6 ayında jandarma tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymadığı ve gerekli şartları taşımadığı tespit edilen 2 bin 221 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il genelinde trafik faaliyetlerine yönelik Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında çalışmalar devam etti. Yapılan çalışmalarda 450 bin 686 araç kontrol edildi, 92 araç yakalanırken, 2 bin 221 araç trafikten men edildi. 9 bin 902 sürücüye/araca cezai işlem uygulandı. Çalışmalarda 316 sürücü belgesi geri alınırken, 1114 sürücü trafikten men edildi. 256 bin 915 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 366 şahıs yakalandı. 36 bin 790 sürücü ve 34 bin 128 öğrenci/yayaya trafik eğitimi verildi.

Ayrıca 4 bin 258 okul servis aracı kontrol edilirken, 20 servis aracına cezai işlem uygulandığı öğrenildi.