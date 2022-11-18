Aydın genelinde yapılan gıda denetimlerinde Ekim ayında 19 işletmeye 1 milyon 173 bin 976 TL ceza yazıldı.

Aydın genelinde yapılan gıda denetimlerinde Ekim ayında 19 işletmeye 1 milyon 173 bin 976 TL ceza yazıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 19 gıda işletmesine 1 milyon 173 bin 976 TL’lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 2 bin 149 adet gıda üretim yeri, 13 bin 611 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 281 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 601 adet olmak üzere toplam bin 882 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme gibi konulara istinaden il genelinde toplam 43 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 19 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 1 milyon 173 bin 976 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde bin 555 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 7 milyon 781 bin 433,58 kilogram kuru incir, 92 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 680 bin 885,80 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam bin 647 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 8 milyon 462 bin 319,38 kilo gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 44 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 9 adet, üretim yerleri ile ilgili 3 adet olmak üzere toplam 56 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 46 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.